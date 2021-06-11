الفنان “صويلح” ينشر صورة جديدة له بعد تلقّيه العلاج الكيميائي

نشر الفنان الكبير صالح أوقروت المعروف فنيا بـ”صويلح” صورة جديدة من مستشفى باريس الذي يعالج به، خاصة بعد تلقيه الجرعة الأولى من العلاج الكيمياوي. حيث بدا متعبا جدا.

وكتب صويلح في تعليق على اخر صورة نشرها على صفحته الرسمية على الفايس بوك: العلاج بالكيمياوي متعب أحبتي.. ويسبب حالة من الضعف للجسم.. الحمد أعود رويدا رويدا بعد الجرعة الاولى”

وأضاف نجم “ناس ملاح سيتي:” الحمد الله على ما أعطى والحمد لله على ما أخذ.. جمعة مباركة احبتي..”. وتجدر الإشارة إلى أن الفنان المحبوب صويلح متواجد في المستشفى بباريس للعلاج من أورام سرطانية إكتشفت في عدة مناطق في جسمه.