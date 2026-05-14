الفنان عبد المجيد مسكود في أسطر..

ولد الفنان القدير، عبد المجيد مسكود، في 31 مارس 1953، بالجزائر العاصمة. وهو مغني الشعبي الجزائري.

بدأ عبد المجيد مسكود مسيرته في موسيقى الشعبي عام 1969 حيث بدأ بالكوميديا في فرقة محمد توري. وانضم بعدها لفرقة المسرح الشعبي إلى جانب الفنان حسان الحساني (بوبقرة).

كما اشتهر الفقيد الأصيل مسكود بأغنيته “يا دزاير يا عاصمة” التي أداها في 1989. ويعرَف عنه بكتابته للعديد من الأغاني الكوميدية. على غرار “جا الماء نوض تعمر” التي أبدع في أدائها الفنان صالح اوقروت وكذا أغنية “جيق جيقا” التي قدمها كمال بوعكاز. تأثر كثيرا بمحمد الرشيد والحاج محمد العنقى ومحمد الباجي. كما أدى عدة اغاني منها “يا الزين الغالي”، “أولاد الحومة”، “بيلكور”، “الغربة”، وغيرها من الأغاني.

ويعتبر الفنان الأصيل مسكود، من أشهر مناصري فريق شباب بلوزداد العاصمي، الذي كان في كل مرة يشجعه بمبارياته الكروية.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور