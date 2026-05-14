صاحب رائعة “يا دزاير يا العاصمة” عبد المجيد مسكود في ذمة الله

انتقل إلى رحمة خلال الساعات المنقضية، الفنان القدير عبد المجيد مسكود، بعد صراعه مع مرض عضال.

ومن جهته، قدم الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تعازيه إلى عائلة الفقيد عبد المجيد مسكود الذي اشتهر بأغنية “يا دزاير يا العاصمة” في 1989.

وجاء في رسالة التعزية “تلقّى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة نبأ وفاة الفنان القدير مسكود، العضو بالديوان. وأحد الأصوات الأصيلة التي أغنت الأغنية الجزائرية الشعبية”

“لقد فقدت الجزائر برحيله قامة فنية بارزة من كنوزها الإبداعية، بعد مسيرة طويلة حافلة بالعطاء والوفاء للفن والتراث. حيث ظل وفيًّا لهويته الفنية، وترك أثرًا سيبقى حاضرًا في وجدان الأجيال. ”

و”بهذه المناسبة الأليمة، يتقدّم سمير ثَعَـالِبِي، المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى عائلة الفقيد، وإلى الأسرة الفنية الجزائرية كافة. سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته. ويلهم ذويه ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء”.

