الفنان عماد بن شني: “بوﭬرون” سيمتعكم خلال رمضان

أعلن الفنان عماد بن شني أنه سيكون حاضرا في المسلسل الدرامي الضخم “بوﭬرون” الذي سيبث خلال رمضان على قناة النهار.

وقال على صفحته الرسمية في فايسبوك أن العمل تم تصويره بأحدث التقنيات في التصوير والمؤثرات البصرية.

وأكد أنه شارك رفقة كوكبة من الممثلين الجزائريين، أبرزهم كمال بوعكاز، حميد عاشوري، نوال زعتر، زكريا بن محمد، فوزي صايشي.

بالإضافة إلى إسلام زنغا، اسلام عريس، عادل ايبيزا، أنيس زحزاح، سيد علي كشكار، موني بوعلام و آخرين.

كما شكر الفنان المنتجة ومخرجة العمل الذي قال أنه قنبلة المسلسلات الرمضانية هذا العام، ريم غزالي

لأنها منحته فرصة تقمص دور يناسبه ويناسب طموحاته وتوجهاته الفنية.

كما أثنى على مدير الإنتاج نبيل بن ناصر الذي كان في قمة الإحترافية رفقة مساعده أسامة حنشوش.

وقال أن مخرج المؤثرات البصرية الموهوب بهاء الدين علال تفنن في توظيف أخر التقيات في المسلسل.