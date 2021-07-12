الفنان فريد الروكور في ذمة الله  

توفي صبيحة اليوم الإثنين، حسب مصادر النهار الفنان والممثل والكوميدي فريد قسايسية المعروف بـ “فريد الروكور” إثر إصابته بسكتة قلبية. وهذا عن عمر ناهز 62 سنة.

والمعروف على فريد الروكر حسه الفكاهي الكبير و قد نجح في اداء عدة ادوار نجح فيها بامتياز.كما يعتبر واحد من اهم الوجوه الفنية التي اشتهرت في تسعينيات القرن الماضي خاصة في برنامج “بلاد ميوزريك” اين اطلق عليه اسم “الروكور”.

كما عرف فريد الروكير بصراحته الكبيرة و انتقاده لما يحدث في الساحة الفنية. وشارك فريد في العديد من الافلام و السكاتشات و المسلسلات و حصص مثل “الروك ديالنا بوزنزل”.