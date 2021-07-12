الفنان “فريد الروكور” يوارى الثرى بمقبرة المالحة في العاصمة

وري الثرى مساء اليوم الإثنين الفنان الكوميدي فريد قسايسية والمعروف فنيا بـ “فريد الروكور” بمقبرة المالحة في العاصمة في جو مهيب. وحضر جنازة الفنان عدد كبير من أصدقاء اقارب الفقيد الذين ودعوه إلى مثواه الأخير وكلهم خزنا وأسى على فقدانه. كما شهد له زملائه في الفن وكذا جيرانه بخصاله الكريمة وحسه الفكاهي الكبير

هذا وتوفي اليوم الفنان الكبير فريد قسايسية والمعروف فنيا بـ “فريد الروكور” إثر إًابته بسكتة قلبية عن عمر ناهز 62 سنة. وشارك فريد في العديد من الأفلام و السكاتشات والمسلسلات وحصص مثل “الروك ديالنا بوزنزل” “بلاد ميوزك”. كما شارك في العديد من السيتكوم.

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