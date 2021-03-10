الفنان محمد رمضان يجتاح اليوتيوب مرة أخرى بأغنية “أنا البطل”

نشر النجم والفنان المصري محمد رمضان ، أغنية جديدة بصوته تحت عنوان “أنا البطل” على قناته الخاصة في اليوتيوب.

وحظيت الأغنية بمشاهدات واسعة، حيث تخطت أغنية “انا البطل” نسبة 5.4 مليون مشاهد منذ 5 أيام فقط من طرحها.

وظهر “رمضان” في الفيديو بصحبة تمساح وشبل، بالإضافة إلى إرتدائه “ماسك” لشخصية الجوكر الشهيرة.

وكان رمضان قد نشر مقطع فيديو من أغنية “أنا البطل”، عبر حسابه في إنستغرام منذ أيام.

من ناحية أخرى، يواصل محمد رمضان تصوير مسلسله الرمضاني “موسى” بالاشتراك مع سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي.