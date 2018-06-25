الفنان محمّد معروف يدخل المستشفى

تعرّض الفنان القدير عمار معروف لأزمة صحية تنقل على إثرها إلى مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة خلال ثاني أيام عيد الفطر.

وهو يخضع حاليا للعلاج.

وعبرت عائلة الفنان عن استيائها من الأوضاع الإجتماعية المزرية الذي يعيشها، حيث لم يتلقَ أي دعم من أي جهة حسب الممثل.

وقال الفنان لـ “النهار”، بأنه مسجّل لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة.

وهو فنان في المسرح منذ سنة ،1964 بالإضافة إلى انخراطه في عدّة جمعيات.

لكن أي جهة لم تنظر إليه وفي ظروفه الإجتماعية المزرية.

من جهتها أكّدت أخت الفنّان لـ “النهار،” بأنّ أخيها لا يملك مسكنا، وهو مستأجر منزل، بالإضافة إلى افتقاده لأدنى شروط الحياة.