الفنان محي الدين بوزيد في ذمة الله

توفي، اليوم الخميس، الممثل الجزائري محي الدين بوزيد بالمستشفى الجامعي بباتنة.

وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية على مستوى الجهاز التنفسي، حيث يعاني من ضيق في التنفس،أدخلته في غيبوبة.

وعاني صانع البهجة في نفوس الجزائريين لسنوات طوال، من تردي وضعه الصحي، حيث كان منذ فترة يرقد بمستشفى قسنطينة العسكري.

ومن جهته، قام والي ولاية باتنة بزيارة للفقيد في غرفة الإنعاش ساعات قبل وفاته .

نذكر أن الفقيد يملك رصيد ثري في الكوميديا والدراما من إنتاج التلفزيون العمومي وشارك في عدة أفلام سينمائية .