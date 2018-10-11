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الفنان محي الدين بوزيد في ذمة الله

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الفنان محي الدين بوزيد في ذمة الله
بقلم شهرزاد مزياني

توفي، اليوم الخميس، الممثل الجزائري محي الدين بوزيد بالمستشفى الجامعي بباتنة.

وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية على مستوى الجهاز التنفسي، حيث يعاني من ضيق في التنفس،أدخلته في غيبوبة.

وعاني صانع البهجة في نفوس الجزائريين لسنوات طوال، من تردي وضعه الصحي، حيث كان منذ فترة يرقد بمستشفى قسنطينة العسكري.

ومن جهته، قام والي ولاية باتنة بزيارة للفقيد في غرفة الإنعاش ساعات قبل وفاته .

نذكر أن الفقيد يملك رصيد ثري في الكوميديا والدراما من إنتاج التلفزيون العمومي وشارك في عدة أفلام سينمائية .

من أشهرها “جحا”، و “دوار الشاوية”، و”بساتين البرتقال”.


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التعليقات (2)

  • شيخ المسلمين

    اللهم ارحمه واسكنه فسيح جمانه .

  • الشيخ عقبة

    له الرحمة والغفران ولذويه الصبر والسلوان .

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