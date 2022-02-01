الفنان مراد السطايفي في ذمة الله

إنتقل إلى رحمة الله، الفنان الجزائري القدير، دخيل مراد، والمعروف بـمراد السطايفي، أمس الإثنين، عن عمر ناهز 58 سنة، حسب إذاعة سطيف.

وتقدم الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بتعازيه الخالصة في وفاة الفنان السطايفي.

كما جاء في منشور للديوان: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة نبأ وفاة الفنان دخيل مراد، المعروف فنيا بمراد السطايفي عن عمر ناهز 58 سنة”.

وبهذا المصاب الجلل، يتقدم الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بتعازيه القلبية لعائلة الفقيد. كما يعزي نفسه والعائلة الفنية في فقدان الفنان القدير مراد.

وختم الديوان منشوره بالقول: “إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة. دعواتكم له بالرحمة”.

كما توفي الفنان الجزائري المحبوب بعد معاناة مع المرض بعدما كان في بمستشفى سطيف منذ أيام في حالة صعبة.

وكانت عدة صفحات قد اطلقت حملة سابقا، من أجل التكفل بمراد السطايفي، ولكنت شاءت الأقدار أن يفارق الحياة.

ويعتبر الفنان مراد السطايفي من أعمدة الفن النظيف من خلال الأعمال التي قدمها على مدرا مشواره الفني الطويل.

وبرز الفنان أكثر في مجال العمال الخاصة بالافراح والأعراس، إلى جانب أعمال أخرى اشتهر بها لدى الجمهور.

كما كان الفنان الراحل حاضرا في العديد من المهرجانات الوطنية على غرار مهرجان جميلة.

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