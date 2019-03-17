الفنان مصطفى بوسنة يشارك في الملتقى التشكيلي العربي الثالث بالدوحة

يُشارك الفنان التشكيلي الجزائري، مصطفى بوسنة، بقطر في الملتقى التشكيلي العربي الثالث، والذي تنظمه الجمعية القطرية للفنون التشكيلية ابكتار، انطلق اليوم وإلى غاية الـ27 من الشهر الجاري.

الفنان مصطفى بوسنة رسام هو نحات ومصور دخل إلى المدرسة العليا للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة.

حيث تعلم قواعد الفن التشكيلي ومداعبة الريشة على يدي كبار الرسامين من أمثال مصطفى عيدود ودينيس ما رتيناز.

تميز المسار الفني لمصطفى بوسنة بالنجاح، حيث أقام عدة معارض داخل وخارج الجزائر.

وقد أقام معرضا لآخر اعماله “حديقةاالنور” في نوفمبر الماضي بالجزائر العاصمة.

للتذكير، فإن برنامج الملتقى التشكيلي العربي الثالث يشمل تقديم تعريف للمشاركين والمدارس الفنية التي ينتمون إليها.

ويشارك في الملتقى قرابة الـ30 فنانا من الكويت ومصر والعراق والمغرب وتونس وغيرها من البلدان العربية الى جانب فناني البلد المنظم.