الفنان ناصر القصبي يرفض إعتذار الداعية عائض القرني

أعرب الفنان السعودي ناصر القصبي رفضه القاطع، لإعتذار الداعية عائض القرني عما وصفه بالأخطاء التي وقع فيها بالماضي، في ما يتعلق بـ”خطاب الصحوة”.

وذلك عبر تغريدة نشرها على صفحته الرسمية على موقع “تويتر”، طالب فيها القصبي الداعية السعودي بما هو أكثر من الاعتذار.

معتبرا أن الأمر لا يعدو كونه استهلاكا إعلاميا بصيغة الإعتذار الحالية.

وقال القصبي في تغريدته: “أعتذارك هذا لا يكفي لأن الثمن كان باهظاً.”

وتابع: “إعتذارك الحقيقي يكمن في تقديمك كتاب ناقد مفصل من داخل هذه الحركه تكشف فيه بهدوء وعمق و وضوح أصولها ومع من أرتبطت وكيف نشأت وكل رموزها ونهجها وكواليسها و مخططاتها”.

مؤكدا في الأخير أن “هذه هي الشجاعة وغيره استهلاك إعلامي”.

وكان القرني قد أجرى حوارا مع برنامج “الليوان”، عبر قناة “روتانا خليجية” الذي يقدمه الإعلامي السعودي، عبد الله المديفر.

تطرق خلاله الداعية السعودي إلى ما وصفه بضرورة تبني فكر الاعتدال والوسطية في السعودية.

موضحا: “سأسخر قلمي في خدمة مشروع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الاعتدال”.

ومعتذرا: “عما وصفه بالأخطاء التي وقع فيها بالماضي، خاصة ما يتعلق بـ”خطاب الصحوة”.