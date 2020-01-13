الفنان هواري القلب يرزق بـ 4 توائم بعيادة تازي فاطمة المتخصصة بوهران

وضعت سيدة زوجة الفنان مغني الراي هواري القلب، 4 توائم عن طريق ولادة قيصرية تحت اشراف طاقم طبي وشبه طبي بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في طب النساء والتوليد وطب وجراحة الأطفال تازي فاطمة بوهران.

وانجبت السيدة توائمها الأربعة واحد من جنس ذكر وثلاثة من جنس أنثى عن طريق ولادة قيصرية في الأسبوع 32 من حملها أي بالشهر الثامن.

ليتم تحويل التوائم الأربعة إلى مصلحة الاطفال حديثي الولادة بنفس العيادة ووضعهم بالحاضنات للتكفل الأحسن بهم.

ويتواجد الرضع الأربعة في حالة صحية مستقرة إلى جانب الوالدة التي تحسن وضعها الصحي تدريجيا بفصل مجهودات الطاقم الطبي وشبه الطبي للعيادة المتخصصة.

وقد حرصت المديرة عطا الله أيضا على حسن التكفل بالام والرضع الاربعة منء تحويلها اليها.