الفنان والأديب السعودي علي الهويريني في ذمة الله
انتقل إلى رحمة الله الفنان والأديب السعودي، علي الهويريني، عن عمر ناهز 76 عاماً، بعد صراع مع المرض.
وكانت أسرة الهويريني، قالت، الشهر الماضي، عبر حسابه الرسمي على «تويتر» إنه نُقل إلى المستشفى، وأُدخل غرفة العمليات. قبل أن تعلن وفاته.
والهويريني الذي ولد في 19 ماي 1945 هو ممثل ومخرج ومفكر وشاعر. وأول سعودي يحصل على شهادة في الإخراج السينمائي من هوليوود.
كما عمل بعد عودته من الدراسة بأميركا في كثير من المجالات الفنية، منها مجال الهندسة الإذاعية والإخراجية. كما شارك بالتمثيل في بعض المسرحيات.
فارق المخرج والمفكر السعودي، علي الهويريني، الحياة، الخميس، بعد صراع مع المرض، ما أثار حالة حزن واسعة في أوساط الشخصيات الخليجية.
وأعلنت صفحة علي الهويريني على تويتر والتي يديرها نجله عن وفاة المخرج والمفكر السعودي. وجاء في التغريدة “بقلوب راضية بقضاء الله وقدرة والدي علي الهويريني في ذمة الله الصلاة عليه في جامع الراجحي”.
وانتشر وسم “علي الهويريني في ذمة الله” على موقع تويتر. وأعربت الكثير من الشخصيات العربية في المجالات كافة عن حزنها لسماع هذا الخبر.
وتداول مغردون بشكل واسع مقطع فيديو للهويريني وهو يتحدث عن الموت وأهمية الإيمان بأن لكل امرئ ساعة موت لا تؤجل ولا تُعجل.
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السعودية: هذه المدة المسموحة لتكرار العمرة
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أنها ألغت تكرار العمرة وإمكانية حجز تصريح جديد فور الإنتهاء من التصريح السابق. كما أن المدة المسموحة لتكرار العمرة هي 10 أيام.
وأقرت وزارة الحج والعمرة هذا التعديل في تحديد المدة المسموحة لتكرار العمرة إلى الإجراءات الإحترازية التي تمت إعادة تطبيقها في الحرمين الشريفين.
وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد أعلنت أنها طبقت إجراءات التباعد الجسدي بين المصلين والمعتمرين في كامل المسجد الحرام وساحاته الخارجية. وأعادت ملصقات التباعد الجسدي بين صفوف المصلين ومسارات المعتمرين.
وشمل الإجراء صحن المطاف والمصليات داخل الحرم المكي وساحاته حفاظا على سلامة المعتمرين والمصلين والوقاية من جائحة كورونا.
وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان وزارة الداخلية قرارها بإعادة الإلزام بارتداء الكمامة. وتطبيق التباعد الجسدي في كافة المواقع المفتوحة والمغلقة بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد. وارتفاع مؤشر المنحنى الوبائي في المملكة.
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السعودية: تفاصيل جديدة لحجز تصاريح العمرة جانفي المقبل
وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن تفاصيل حجز تصاريح أداء العمرة خلال شهر جانفي المقبل.
وذكرت الوزارة، أن إتاحة خدمة إصدار التصاريح لأداء العمرة سيكون من خلال تطبيق “اعتمرنا” للراغبين بأداء العمرة أو لأحد المرافقين لهم.
كما يعتمد تطبيق “إعتمرنا” على إعلام المعتمرين بالسعة المحجوزة في الحرم المكي. وذلك بالإعتماد على اللونين الأحمر والأخضر. ليشير اللون الأحمر إلى وجود “إزدحام مرتفع”. أما اللون الأخضر فيشير إلى “الخفيف” لتعريف المعتمرين بمدى الإزدحام داخل الحرم المكي.
وأضافت الوزارة، أنه لإستخدام تطبيق “إعتمرنا”، يجب تنزيل التطبيق عن طريق هواتف أندرويد أو “آي أو إس”. كما على المستخدم إختيار اللغة. ثم تدوين البيانات الرسمية والمعلومات الخاصة به.
وكان تطبيق “إعتمرنا” قد أطلقته وزارة الحج والعمرة، في 27 سبتمبر 2020. تبعا للإجراءات الإحترازية المتخذة للحد من إنتشار فيروس كورونا. وقد تم الإذن باستخدامه وتفعيله بدءا من 14 أكتوبر 2020 للمواطنين السعوديين والمقيمين على أراضي المملكة. والآن بات متوفرا للمعتمرين القادمين من خارج المملكة.
ويعتمد تطبيق “اعتمرنا” مع تطبيق آخر أطلقته المملكة مؤخرا “توكلنا” الذي يعمل من أجل الحفاظ على صحة المعتمر. كما يوفر التطبيق خاصية إمكانية اختيار الوقت واليوم المناسب للمعتمر ليختار من بينها بمنتهى السهولة.