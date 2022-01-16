الفنان والأديب السعودي علي الهويريني  في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله الفنان والأديب السعودي، علي الهويريني، عن عمر ناهز 76 عاماً، بعد صراع مع المرض.

وكانت أسرة الهويريني، قالت، الشهر الماضي، عبر حسابه الرسمي على «تويتر» إنه نُقل إلى المستشفى، وأُدخل غرفة العمليات. قبل أن تعلن وفاته.

والهويريني الذي ولد في 19 ماي 1945 هو ممثل ومخرج ومفكر وشاعر. وأول سعودي يحصل على شهادة في الإخراج السينمائي من هوليوود.

كما عمل بعد عودته من الدراسة بأميركا في كثير من المجالات الفنية، منها مجال الهندسة الإذاعية والإخراجية. كما شارك بالتمثيل في بعض المسرحيات.

فارق المخرج والمفكر السعودي، علي الهويريني، الحياة، الخميس، بعد صراع مع المرض، ما أثار حالة حزن واسعة في أوساط الشخصيات الخليجية.

وأعلنت صفحة علي الهويريني على تويتر والتي يديرها نجله عن وفاة المخرج والمفكر السعودي. وجاء في التغريدة “بقلوب راضية بقضاء الله وقدرة والدي علي الهويريني في ذمة الله الصلاة عليه في جامع الراجحي”.

وانتشر وسم “علي الهويريني في ذمة الله” على موقع تويتر. وأعربت الكثير من الشخصيات العربية في المجالات كافة عن حزنها لسماع هذا الخبر.

وتداول مغردون بشكل واسع مقطع فيديو للهويريني وهو يتحدث عن الموت وأهمية الإيمان بأن لكل امرئ ساعة موت لا تؤجل ولا تُعجل.

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