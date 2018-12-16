الفنان والاستاذ بومدين بلة : “أنا جد ممتن لوزيرة التربية ووزير الثقافة “

توجه الفنان المسرحي والاستاذ بلة بومدين، بالشكر لكل من وزيرة التربية نورية بن غبريت ووزير الثقافة عز الدين ميهوبي.

وقال الاستاذ بومدين بلة في اتصال هاتفي مع قناة “النهار” ، أنه جد ممتن لكل من تعاطف وتضامن معه في المحنة التي أصابته.

مؤكدا، بأنه سيواصل مهامه بالرغم من كل ما حلّ به ،وسيبقى في تندوف وسيناظل في تندوف، فنان وتقافي ومسرحي.

للإشارة ، تعرض الفنان المسرحي والاستاذ بومدين بلة، للفصل من طرف إداري، وذلك بعد 30 سنة من العطاء .

حيث تدخلت وزيرة التربية نورية بن غبريت من أجل تسوية وضعيته.