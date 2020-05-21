الفنان والمخرج المسرحي السوري مأمون الفرخ في ذمة الله

توفي اليوم الخميس الفنان والمخرج المسرحي السوري مأمون الفرخ عن عمر يناهز 62 إثر نوبة قلبية بالعاصمة دمشق.

واعلنت نقابة الفنانين السورية عن وفاة الفنان مأمون فرخ مساء اليوم عن عمر ناهز 62 سنة إثر إحتشاء في القلب.

ويعتبر الفنان من مواليد 31 جانفي 1958 متخرج من معهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل وكذا قسم كلية الدراما والموسيقى.

الراحل متحصل على درجة الماجستير من جامعة العلوم والتكنلوجيا، شغل منصب مدير مسرح القباني في دمشق سابقاً.

ويشغل مدير مسرح الطفل والعرائس حاليا، كما له عدة دراسات في هذا المجال.

الفقيد شارك في اكثر من 50 مسلسلا دراميا آخرها الجزء العاشر من مسلسل “باب الحارة” بشخصية “أبو نكاشة”.

ومن أعماله “أبو كامل”، “يوميات مدير عام”، “العبابيد”، “بطل من هذا الزمن”، “الخوالي”، “ليالي الصالحية”، “حاجز الصمت”.