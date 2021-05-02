الفنان والممثل القدير بلاحة بن زيان في أسطر

توفي اليوم الأحد الممثل القدير بلاحة بن زيان والذي إشتهر وسط الجزائريين بـ النوري بالمستشفى العسكري لوهران نعد معاانه مع المرض.

الممثل القدير بلاحة بن زيان والمقيم بمعسكر كان قد أجرى عملية جراحية على مستوى شرايين القلب كللت بالنجاح

ويعتبر الممثل بلاحة المحبوب لدى الجزائريين من مواليد 1953 بوهران حيث ترك سجل حافل بالعطاء لمدة 42 سنة في مجال الفن.

الممثل الجزائري وكوميدي مشهور في ساحة الفكاهة الجزائرية بلاحة بن زيان قام بعدة أدوار في الفكاهة ومن أبرزها

عــايــــش بالــهـــــــف 1992

ناس ملاح سيتي 2006

يوميات الزربوط 2008

جمعي فاميلي 2008-2009-2011

بوضو 2013-2014-2015-2016

دار الجيران 2013

فاميليا ستار 2013

دار البهجة 2013

ليزميقري 2014

السلطان عاشور العاشر 2015-2017 -2021

وسع خاطرك 2017

الاعتراف 2018

رمضان فالماريكان 2019

هذا وستشيع جنازة الفقيد غدا بمقبرة سيڨ في معسكر.