الفنان والممثل القدير بلاحة بن زيان في أسطر

توفي اليوم الأحد الممثل القدير بلاحة بن زيان والذي إشتهر وسط الجزائريين بـ النوري بالمستشفى العسكري لوهران نعد معاانه مع المرض.
الممثل القدير بلاحة بن زيان والمقيم بمعسكر كان قد أجرى عملية جراحية على مستوى شرايين القلب كللت بالنجاح
ويعتبر الممثل بلاحة المحبوب لدى الجزائريين من مواليد 1953 بوهران حيث ترك سجل حافل بالعطاء لمدة 42 سنة في مجال الفن.
الممثل الجزائري وكوميدي مشهور في ساحة الفكاهة الجزائرية بلاحة بن زيان قام بعدة أدوار في الفكاهة ومن أبرزها
عــايــــش بالــهـــــــف 1992
ناس ملاح سيتي 2006
يوميات الزربوط 2008
جمعي فاميلي 2008-2009-2011
بوضو 2013-2014-2015-2016
دار الجيران 2013
فاميليا ستار 2013
دار البهجة 2013
ليزميقري 2014
السلطان عاشور العاشر 2015-2017 -2021
وسع خاطرك 2017
الاعتراف 2018
رمضان فالماريكان 2019
هذا وستشيع جنازة الفقيد غدا بمقبرة سيڨ في معسكر.
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