عاجل

الفنان dj joni يتبرع بكاميرا 7d للشيف “أم ملاك تقوى” بعد توجيه نداءها عبر برنامج “ساعة أمل”

المجتمع
  • -
  • 0
الفنان dj joni يتبرع بكاميرا 7d للشيف “أم ملاك تقوى” بعد توجيه نداءها عبر برنامج “ساعة أمل”
بقلم م . فيصل

تحصلت الشيف أم ملاك تقوى على كاميرا 7d من طرف الفنان dj joni اثناء تدخله في البرنامج وذلك عقب سماع نداءها عبر البرنامج.

الشيف أم ملاك تقوى التي تعرضت في وقت سابق للتنمر حول استعمال اواني غير صالحة للطبخ.

وبعد تعليقات بعض المتابعين عبر قناتها على اليوتيوب، حيث تعاطف معها الجزائريون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

أصبحت وصفاتها تحقق نسب مشاهدة عالية بأكثر من مليون متابع على قناتها  تحصلت على كاميرا 7d من طرف الفنان dj joni اثناء تدخله في البرنامج.

أين اكد انه سيدعمها ويساعدها وقد عبرت الشيف أم ملاك تقوى على فرحتها بالهدية وشكرها لطاقم النهار على الوقوف معها.

متمنية دوام العمل لتحقيق نجاحها في اعداد وصفات ترضي المتابعين.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=823780

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com