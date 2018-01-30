“الفنتولين” مفقود في الصيدليات

أخبار الجزائر
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“الفنتولين” مفقود في الصيدليات
بقلم مصطفى.ق

تشهد  الصيدليات هذه الايام ندرة كبيرة في دواء “الفنتولين” الذي يعتبر دواء مهما لمرضى الربو و السل و الامراض التنفسية.

ويعالج دواء “الفنتولين” نوبات ضيق التنفس و الربو و الحساسية الصدرية و السل.

وعند  للبحث عن الدواء في صيدليات العاصمة، تساءل جل الصيدليين عن سبب الندرة في هذاء الدواء.

ويأتي هذا الدواء على شكل محلول للاستخدام جهاز الإرذاذ  عن طريق الاستنشاق أو التبخيرة.

 وضباب داخل جهاز بخاخ تحتوي كل بخة من البخاخ القياسي على كمية محددة من الدواء تساوي  100ميكروغرام/ بخة.

ويعطى هذا الدواء عن طريق الفم و الاستنشاق.

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