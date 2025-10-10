 الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو تفوز بجائزة نوبل للسلام لـ 2025

حازت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو اليوم الجمعة على جائزة نوبل للسلام 2025 نظيرا لأعمالها.

وجاء هذا التتويج بفضل عملها الدؤوب في تعزيز الحقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا ونضالها من أجل تحقيق انتقال عادل وسلمي من الدكتاتورية إلى الديمقراطية.

ووفقا لرئيس لجنة نوبل النروجية يورغن واتنه فليدنس في أوسلو ماريا كورينا ماتشادو “قدمت ماريا كوريا ماتشادو مثالا استثنائيا على الشجاعة في النشاط المدني في أميركا اللاتينية في الفترة الأخيرة”.

كما أكد يورغن واتنه فليدنس أن ماتشادو شخصية محورية في وحدة المعارضة السياسية التي كانت منقسمة بعمق في السابق، لكنها توصلت إلى توافق للمطالبة بانتخابات حرة وبحكومة تتمتع بصفة تمثيلية.

وبرزت ماتشادو خلال الانتخابات التمهيدية للمعارضة في أكتوبر 2023 وحصدت أكثر من 90 بالمئة من الأصوات أي 3 ملايين صوت.

وتعتبر ماريا كورينا ماتشادو ، من مواليد كاراكاس عام 1967، مهندسة وناشطة سياسية فنزويلية قامت بتأسيس مؤسسة أتينيا وشاركت في منظمة سوماتي.

وانتُخبت للبرلمان عام 2010، وأسست حركة فينتي فنزويلا، وقادت حملة كوماندو سيمون بوليفار، وأسست تحالف سوي فنزويلا. حصلت على عدة جوائز دولية، أبرزها جائزة نوبل للسلام 2025.

وأصبحت سريعا الأوفر حظا بحسب استطلاعات الرأي للفوز في الانتخابات ولقبت بـ”المحررة” تيمنا بسيمون بوليفار “المحرر”.