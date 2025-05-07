الفوج الأول للبعثة الجزائرية للحج يباشر مهامه بالبقاع المقدسة

باشر الفوج الأول من البعثة الجزائرية للحج لموسم 1446هـ/2025م، فور وصوله أمس 06 ماي 2025م. إلى المملكة العربية السعودية مهامه الميدانية.

وشرع في عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع مختلف الشركاء والمتعاملين السعوديين. إلى جانب الانطلاق في عملية تفقد المساكن المخصصة لإقامة الحجاج الجزائريين.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على ضمان جاهزية كل الترتيبات المتعلقة بالاستقبال، الإقامة، والنقل. بما يوفر أفضل الظروف لحجاجنا الميامين ويضمن لهم أداء مناسكهم في راحة وسكينة.

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