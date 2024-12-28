الفوج المكلف بالنظر في المشروعين التمهيديين لقانوني البلدية والولاية يواصل اجتماعاته

يواصل فوج العمل المكلف بالنظر في المشروعين التمهيديين لقانوني البلدية والولاية, اليوم السبت بمجلس الأمة, سلسلة اجتماعاته, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وحسب ماحاء في بيان المحلس الشعبي الوطني أنه “بتكليف من صالح قوجيل, رئيس مجلس الأمة, واستكمالا لأشغاله المتعلقة بالنظر في مشروع القانون التمهيدي المتعلق بالبلدية ومشروع القانون التمهيدي المتعلق بالولاية, واصل فوج العمل سلسلة اجتماعاته اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 بمقر المجلس برئاسة أحمد فؤاد خرشي, نائب رئيس مجلس الأمة, مكلف بالتشريع والعلاقات مع المجلس الشعبي الوطني والحكومة (حزب جبهة التحرير الوطني) منسق الفوج.

وذكر البيان أن صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة قد أشرف على تنصيب هذا الفوج يوم 18 ديسمبر، وذلك عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.