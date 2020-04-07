“الفوريار” والحبس 3 أيام لكل من يخرق الحجر المنزلي

وجه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تعليمة جديدة للولاة، يذكّرهم فيها بضرورة التطبيق الصارم لتدابير الحجر.

وجاء في التعليمة، والتي تحوز النهار أونلاين على نسخة منها، أن المواطنين ملزمون بالحجر ما عدا في حالات خاصة.

وتسمح الحالات الخاصة المستثناة، ببعض التنقلات برخص أو من دونها.

وأضاف الوزير، أنه هناك عقوبات سيتم تطبيقها ضد كل إخلال بإجراءات الحجر.

ومن هذه العقوبات، الحبس 3 أيام على الأكثر لكل مخالف لتدابير الحجر، وغرامات بين 3 آلاف و6 آلاف دينار ضد كل مخالفي الحجر.

وأورد الوزير الأول، في التعليمة، أن الولاة ملزمون بتطبيق العقوبات الإدارية ضد المخالفين.

وأمر جراد، بحجز السيارات والدراجات النارية المستعملة في مخالفة الحجر، وإيداعها المحشر.