الفوز في ودية البنين مهم للخضر

يسعى المنتخب الوطني، لتحقيق الفوز في مباراته اليوم الإثنين، أمام منتخب البنين، بالرغم من طابعها الودي، بالنظر لعدة اعتبارات.

وسيكون الفوز بهذه الودية مهما بالنسبة للمنتخبين، حيث سيُكسب الفائز بهذه المواجهة نقاط إضافية، قبل التصنيف المقبل لـ”الفيفا”.

ومن جهة أخرى، يسعى أشبال الناخب الوطني، لإحراز الفوز، في أول ظهور لهم، بعد نهائي الكان، والإحتفال بأفضل طريقة رفقة جماهيرهم بالتاج القاري.

وفي المقابل يسعى منتخب البنين، للإطاحة، بأبطال إفريقيا، لتأكيد فوزهم الأخير على كوت ديفوار وديا، بملعب هذا الأخير، بنتيجة 2-1.

وبالنظر لكل هذه المعطيات، من المتوقع أن يكون الجمهور الجزائري، على موعد مع مباراة خاصة، مليئة بالإثارة، والندية، رغم طابعها الودي.