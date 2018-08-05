الفياضانات والسيول تتلف أزيد من 150 هكتار من المحاصيل الزراعية بخنشلة

أتلفت الإضطرابات الجوية التي عرفتها خنشلة خلال 48 ساعة الأخيرة مايفوق 150هكتار من المحاصيل الزراعية المتنوعة بعدة بلديات من الولاية.

وحسب ما أكده اليوم الأحد، المكلف بالإعلام بالمديرية المحلية للمصالح الفلاحية، مجيد معافي، بأنه تم إتلاف أزيد من 100 هكتار.

من الخضروات والبساتين بسبب فيضان واد مليح ببلدية الرميلة

وأوضح ذات المتحدث بأنه تم إتلاف أزيد من 100 هكتار من الخضروات والبساتين بسبب فيضان واد مليح ببلدية الرميلة

إضافة إلى تضرر أجزاء معتبرة من الأراضي الفلاحية التابعة لبلدية تاوزيانت بسبب انجراف التربة.

موضحا أن حصيلة الإضطرابات الجوية للفترة المعنية ما زالت “أولية”.

حيث أن السيول غمرت أزيد من 50 هكتار من الأشجار المثمرة والخضروات المحاذية لواد الجارف ببلديتي طامزة وانسيغة.

كما تم ردم 5 آبار بالأوحال واتلاف 20 صندوق لتربية النحل ونفوق بقرة.

وكذا اتلاف تجهيزات فلاحية يستعملها الفلاحون لضخ المياه من الواد من أجل سقي محاصيلهم.