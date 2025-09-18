الفيتو الأمريكي يُفشل مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة 

أخفق مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم، في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض “الفيتو”.

وصوّت الأعضاء الـ 14 الآخرون في مجلس الأمن، المكون من 15 دولة، لصالح القرار الذي يدعو أيضا إلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر والمدمر. إضافة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن.

وأطلق نهاية شهر أوت المنصرم الأعضاء المنتخبون بمجلس الأمن مناقشات بشأن مشروع القرار. بعد إعلان الأمم المتحدة رسميا عن المجاعة في قطاع غزة.