“الفيتو” الأمريكي يُفشل مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة

فشل مجلس الأمن الدولي، اليوم الاربعاء، في التصويت على مشروع قرار يطالب بوقف فوري، غير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وذلك بعد استخدام الولايات المتحدة “الفيتو”، في وقت يشهد قطاع غزة عدوانا صهيونيا وحشيا.

وحصل مشروع القرار على تأييد 14 عضوا من أعضاء المجلس الخمسة عشر، مقابل رفضه من قبل الولايات المتحدة.

وأكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، أن الشعب الفلسطيني يريد أن يعيش في أمن وسلام مثل باقي الشعوب.

وفي كلمته، خلال جلسة التصويت على مشروع قرار لوقف الحرب في غزة، قال بن جامع: “اليوم وقف الأعضاء المنتخبون بكل إيمان وشجاعة، فهم وبكل فخر يحملون الشرعية الأخلاقية والضمير الإنساني لوقف حرب الإبادة على شعب أعزل”.

كما أكد بن جامع “رسالتكم إلى شعب فلسطين هي أنهم ليسوا وحدهم وإلى المحتل الصهيوني هو أن العالم يراقبكم”.

وتابع بن جامع قائلا: “وجب على هذا المجلس أن يعمل على فرض وقف إطلاق النار على غزة”. وأن تصويت اليوم ليس بنهاية المطاف.

وصاغ مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية في مجلس الأمن. وهي الجزائر، باكستان، بنما، كوريا الجنوبية، الدنمارك، سلوفينيا، سيراليون، الصومال، غيانا و اليونان.