الفيتو الأمريكي يُفشِل قرار منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

أجهض الفيتو الأمريكي قرارا في مجلس الأمن الدولي لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

حيث صوّتت مجلس الامن نيويورك 12 دولة بنعم على مشروع قرار حول عضوية فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

بينما إمتنعت كل من بريطانيا وسويسرا من التصويت في حين إستعملت أمريكا القيتو لإحلاط القرار.

وفي كلمة القاها ممثل الجرائر في مجلس الأمن عمار بن جامع حمّل المجتمع الدولي مسؤوليتهم تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد بن جامع أن منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة يوقف الظلم الواقع على الفلسطينيين بحرمانهم من حق تحقيق المصير.

وأضاف ممثل الجزائر أن عدم منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة يعني تخلي المجلس عن مسؤولياته في إحلال السلام بالمنطقة.

وكانت بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة قد قدمت رسميا أمس الاربعاء, نيابة عن المجموعة العربية مشروع قرار إلى مجلس الأمن يوصي الجمعية العامة بقبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.