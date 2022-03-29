الفيدرالية الإفريقية لكرة اليد تسحب تنظيم كأس إفريقيا من المغرب والجزائر

قررت الكنفديرالية الإفريقية لكرة اليد، سحب تنظيم النسخة 25 من كأس إفريقيا 2022 من المغرب والدورة 26 من الجزائر.

وحسب ماورد في موقع الفيدرالية، فإنه تقرر مناقشة شروط التحضير والتنظيم للنسخة 25 و 26 من بطولة كأس إفريقيا.

وكشفت اللجنة التنفيذية للفيدرالية الإفريقية لكرة اليد عن ملاحظتها لوجود خلافات خارج الإطار الرياضي بين الطرف الجزائري والمغربي.

وجاء في البيان كذلك،أنه ترتب على هذه المعطيات و بالرغم من الجهود المبذولة لتجنب المقاطعة من الطرفين.

يلاحظ المجلس بأسف عميق أن الخلافات لا تزال قائمة ومن المرجح أن تعرض حسن سير هذه الأحداث للخطر.