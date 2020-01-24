الفيدرالية الوطنية لوكالات المراقبة التقنية للسيارات تعقد مؤتمرها التأسيسي غدا

تعقد الفيدرالية الوطنية لوكالات المراقبة التقنية للسيارات مؤتمرها التشكيلي، غدا السبت بالجزائر العاصمة.

أفادت الفيدرالية الوطنية لوكالات المراقبة التقنية للسيارات، اليوم الجمعة في بيان لها، عن عقد المؤتمر التأسيسي لها يوم غدا، بمقر الإتحاد الوطني للتجار والحرفيين.

ودعت الفيدرالية كل أصحاب وكالات المراقبة التقنية للسيارات المعتمدين للحضور والمشاركة في المؤتمر.

كما أوضحت أن تأسيس مثل هذا التميثل سيكون بإسم جديد وسيتم إضافة أعضاء جدد للفدرالية، كما سيتم أيضا تعيين المندوبين في كل ولاية وممثلي هيئات الإتحاد.

وكشفت الفيدرالية أنه سيتم وخلال إختتام المؤتمر سن قائمة لأهم المطالب المقترحة، والتي سترفع لوزير الأشغال العمومية، بهدف تحسين وتطوير المراقبة التقنية للسيارات.

كما ذكرت الفيدرالية ممثلي الوكالات والأعضاء الجدد بالملف الضروري لتسجيل الإنخراط.