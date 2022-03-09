الفيديو الذي أبكى الرئيس السيسي

شوهد، رئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي، وهو يذرف الدموع، خلال عرض فيلم تسجيلي، عن تضحيات جنود الجيش المصري. وهذا ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة المصرية.

كما تضمنت المشاهد قصة عن تضحيات الجنود،حيث عرض فيلم قصير عن جندي توفي بنفس اليوم الذي ولد فيه طفله الصغير. حيث قام الطفل بعد ذلك باستكمال مسيرة والده الذي توفي أثناء محاربة الإرهاب.

وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بـ”يوم الشهيد”. وذلك تخليدا وللتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن. كما تأتي الاحتفالات تزامنا مع ذكرى مقتل الفريق أول عبد المنعم رياض يوم 9 مارس 1969.

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للإشارة، وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى السعودية، حيث استقبله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بالإضافة إلى طائرات عسكرية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية فور نزول الرئيس المصري من الطائرة قدمت “طائرات الصقور” السعودية استعراضا جويا. أين رسمت خلاله ألوان العلم المصري ترحيبا بوصوله.

كما كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد توجه صباح الثلاثاء، لمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، إن هذه الزيارة تأتي في إطار عمق العلاقات المصرية السعودية. وما يربط بين الدولتين من علاقات وتعاون على جميع الأصعدة.

كشف رئيس مجلس إدارة “مصنع 200 الحربي” في مصر، عن مساعي مصر لتصنيع منظومة “الهاوتزر” الكورية “K9 A1 EGY”. التي تعتبر من أحدث منظومات المدفعية على مستوى العالم.

ووفقا له من المقرر إنتاج أول منظوماته في مصر مطلع عام 2024. مشيرا إلى أن الاتفاق على تصنيع هذا المدفع ضمن جهود توطين الصناعات الحربية المتطورة.