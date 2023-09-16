الفيديو.. بلومي هداف ويقود فارينزي للفوز على سبورتينغ براغا

قاد المهاجم الجزائري محمد بشير بلومي، اليوم السبت، ناديه فارينزي، لتحقيق الفوز، في مواجهة الضيف سبورتينغ براغا، لسحاب الدوري البرتغالي.

ودخل بلومي، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه فارينزي، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الخامسة من الدوري البرتغالي الممتاز.

وبرز نجل أسطورة كرة القدم الجزائرية، في الدقيقة الـ58 من عمر هذا اللقاء، من خلال تسجيله الهدف الثالث لصالح فريقه، لتنتهي هذه المباراة بفوز فاريننزي بثلاثية لهدف.

ونظير أدائه الكبير في هذا اللقاء، نال محمد بشير بلومي، جائزة أفضل لاعب في اللمباراة، في تشكيلة ناديه