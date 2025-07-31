الفيديو.. بولبينة يبصم على أول أهدافه مع الدحيل في وديتهم أمام كيفيسيا

شارك الدولي الجزائر عادل بولبينة، أمس الأربعاء، في المباراة الودية التحضيرية التي جمعت فريقه الدحيل القطري، بنادي كيفيسيا اليوناني، ضمن تربصهم بهولندا.

ونجح بولبينة، خلال هذه المباراة التحضيرية، ضد نادي كيفيسيا، من البصم على أول أهدافه مع ناديه الجديد الدحيل القطري.

كما قدم خريج مدرسة بارادو، مردود فني في المستوى، تحت أنظار مدربه جمال بلماضي، ضمن تحضيراته الصيفية الجارية.

يذكر أن هذه المباراة التحضيرية التي جمهت عادل بولبينة، وناديه الدحيل، بفريق كيفيسيا اليوناني، انتهت بنتيجة التعادل الايجابي (1-1).