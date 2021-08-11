الفيديو.. سليماني يستعرض مهاراته في تدريبات ليون

يواصل الدولي الجزائري إسلام سليماني التحضير رفقة ناديه ليون الفرنسي، لمباراتهم المقبلة ضمن الليغ1 والتي ستجمعهم بنادي أنجي.

وتم تدوال مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيه سليماني، وهو يستعرض مهاراته أمام زميله حارس المرمى.

وقام مهاجم الخضر، خلا تدريبات ناديه ليون، بتسجيل هدف بطريقة عالمية، من خلال رفع الكرة فوق الحارس.

يذكر أن إسلام سليماني دسن موسمه الجديد مع ناديه ليون، بهدف في مرمى نادي براست، مفتتحا بذلك عداده التهديفي في هذا الموسم الجديد من الليغ1.