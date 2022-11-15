“الفيروس التنفسي المخلوي”.. خطير على الأطفال وكبار السن

حذّر خبراء في الصحة من فيروس خطير قد يتسبب بإصابات كثيرة هذا الشتاء حول العالم يعرف باسم “الفيروس التنفسي المخلوي”.

وتشير الأرقام الصادرة عن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، أن “الفيروس التنفسي المخلوي” بات السبب الرئيسي لدخول الأطفال إلى المستشفيات مؤخرا. مشيرة إلى أن ثلث الأطفال يعانون من الفيروس الذي يتسبب بالتهاب رئوي وتورم القصبات الهوائية. وبالمحصلة فإن 7.4 بالمئة من السكان مصابون به.

أما عن أعراض هذا الفيروس هو ارتفاع درجات الحرارة والسعال والبلغم وفقدان الشهية. بالإضافة كذلك إلى الفيروس الغدي أو المخلوي مثل الإنفلونزا. قد يكون أصله حيواني أو تحوّر من شخص لآخر، وتكون أعراضه نفس أعراض الإنفلونزا. كما أن 98 بالمئة من المصابين بالفيروس، يعانون من سيلان في الأنف.

كما أن أغلب الإصابات تكون بين الأطفال الذين سنهم عامين. وفي حالة صعوبة التنفس أو حدوث زرقان في الجلد يجب التوجه إلى المستشفى. ويفضل عدم ذهاب الأطفال للمدرسة، في حال إصابتهم لأن الفيروس ينتقل من خلال التنفس.

وتابعت دراسة نشرت في مجلة “لانسيت” الطبية حالة 7 آلاف مصاب بكوفيد-19 يخضعون للعلاج في المستشفيات. كان منهم 583 مصابا بالإنفلونزا أو الفيروس التنفسي المخلوي أو الفيروسات الغدية (تسبب عادة نزلات البرد والتهاب الحلق). حيث وجد الباحثون في جامعة “إدنبرة” أن المصابين بكوفيد والإنفلونزا كانوا أكثر عرضة للوفاة بأكثر من الضعف.

ويعتقد العلماء أن التأثير الأكثر احتمالية للفيروس التنفسي المخلوي، هو أن بعض الناس سيمرضون بأنواع العدوى الثلاثة، واحدة تلو الأخرى، الأمر الذي سيكون منهكا وخطيرا بالنسبة لفئات عمرية معينة أو من يعاني من أمراض أخرى.

ولم يقلل العلماء من خطورة الفيروس التنفسي المخلوي وخصوصا بالنسبة للأطفال أو كبار السن الذين يعانون من ضعف المناعة، لأنه يمكن أن يؤدي إلى التهاب القصبات والشعب الهوائية.

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