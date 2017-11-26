الفيشاوي ينفي علاقته بتغريدة عن مجزرة مسجد الروضة

نفى الفنان المصري فاروق الفيشاوي التغريدة المتداولة بشكل واسع حول موقفه من تفجير مسجد الروضة الذي راح ضحيته 305 أشخاص.

وأكّد الفيشاوي خلال مداخلته في إحدى البرامج، أنّ الحساب الذي نشرالتغريدة مزور.

وقال بأن هذا الكلام غير صحيح، وحدث قبل ذلك أن خرج هذا الشخص الذي ينتحل صفتي، والآن يشكك في وطنيتي.

وتابع قائلا: بأنّه تقدّم بمحضر ضد هذا الشخص، مؤكدا أنه لايعرف من له مصلحة لاستمرار هذا الحساب الذي يؤذيني هكذا.

يشار إلى أنّ، حساب على تويتر باسم الفيشاوي قال:” رحم الله من قُتلوا وهم سجود.. مع كامل الأسف أني والمصريين”.

وتابع: ” أصبحنا متأكدين أن المتطرفين لا يقتلون المصلين. بل من يريدون إخلاء سيناء لأجل صفقة القرن”.