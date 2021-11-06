الفيضانات تجتاح البوسنة

اجتاحت البوسنة والهرسك فيضانات عارمة بعد الهطول الغزير للأمطار ماتسبب في إجلاء عدد من السكان، وغمر الطرق بالمياه.

وفي هذا السياق أغرقت مياه الفيضانات العديد من المنازل في محيط العاصمة سراييفو، فيما غمرت المياه الطرق المحلية في جنوب غرب البلاد.

هذا ما دفع بعض المدارس إلى إلغاء الفصول الدراسية.واضطر عشرات المواطنين إلى الإجلاء عن منازلهم في ضاحية أوتيس – إحدى ضواحي سراييفو- ومدينة “كونييتش”.

و يتوقع خبراء الأرصاد تواصل سقوط الأمطار حتى يوم الأحد المقبل؛ ما أثار المخاوف من تكرار الفيضان الذي تضرر من جرائه ثلث سكان البلاد في عام 2014.

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البرازيل..وفاة مغنية شهيرة و4 أشخاص في تحطم طائرة

تحطمت ليلة أمس الجمعة طائرة بمنطقة بغويانيا في ولاية ميناس غيرايس الواقعة شمال ريو دي جانيرو بالبرازيل. خلف وفاة المطربة البرازيلية “ماريا ميندونكا”، وجميع طاقم الطائرة البالغ عددهم 4 أشخاص.

وأعلنت الشرطة في ولاية ميناس غيرايس، عن وفاة الفنانة البرازيلية “ماريا ميندوكا”، البالغة من العمر 26 سنة. بدون تقديم تفاصيل حول سبب الحادث الذي وقع قبل وقت قصير من وصول الرحلة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو الطائرة وهي محطمة أسفل شلال بمنطقة بغويانيا

وبهذه الحادثة الأليمة غرّد نجم كرة القدم البرازيلي نيمار، وهو صديق لميندونكا، على “تويتر” قائلا: “أرفض أن أصدق”. كما قدم الرئيس البرازيلي “جايير بولسونار” تعازيه وقال:” البلد بأكمله شعر بالصدمة عندما تلقى هذا الخبر “.

وفازت المغنية البرازيلية بجائزة “غرامي” اللاتينية سنة 2019 بألبومها “إم تودوس أوس كانتوس”، كأفضل ألبوم لأغاني موسيقى الريف. كما كانت مرشحة لنفس الجائزة لهذه السنة عن ألبوم “باترواس”.