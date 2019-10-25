الفيضانات تشل حركة المرور بين برج الحواس وجانت

أخبار الجزائر
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الفيضانات تشل حركة المرور بين برج الحواس وجانت
بقلم كريم شنقيطي

تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت الولاية المنتدبة جانت بإليزي، ليلة الخميس إلى الجمعة في شل حركة المرور.

وتسببت الأمطار في غلق الطريق الوطني رقم 03 في جزئه الرابط بين جانت وبرج الحواس جراء تحطمه بشكل كلي.
وقد سجل توقف حركة السير بعد ارتفاع منسوب مياه وادي سرسوف جراء الامطار الغزيرة المتهاطلة.

مما صعب من حركة المرور نحو مدينتي جانت وبرج الحواس بسبب قوة جريان الوادي الذي جرف الطريق بشكل كلي.

وهذه الوضعية أثرت سلبا على تنقل الاشخاص والبضائع وأثارت استياء وغضب مستعملي الطريق الذين بقو عالقين لساعات طويلة في انتظار تراجع جريان مياه الوادي.


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