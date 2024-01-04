الفيضانات تغرق فرنسا وأكثر من 10 آلاف منزل بدون كهرباء

انقطعت الكهرباء عن 8500 شخص في با دو كاليه و1850 في شمال فرنسا يوم أمس الأربعاء.

وقال إنيديس، مدير شبكة التوزيع، ، إن أكثر من 10 آلاف منزل انقطعت عنها الكهرباء في منطقتي الشمال وباس دو كاليه. متأثرين بالطقس السيئ والفيضانات الكبيرة الجديدة بعد شهرين من أول حلقة مدمرة.

“في منتصف النهار، يعاني 10,350 عميلًا من انقطاع الكهرباء في منطقة الشمال ومنطقة با دو كاليه. (8,500 في منطقة با دو كاليه، و1,850 في منطقة الشمال)”، كما أوضحت شركة إنيديس في بيان صحفي. مضيفة أنها حشدت 200 موظف وخدمة مقدمي الخدمات.

وبالإضافة إلى الفيضانات، تأثرت المنطقة بهبوب رياح قوية.

وتم تصنيف الشمال في حالة تأهب برتقالية للفيضانات، في أحدث نشرة Vigicrues. بينما تم تصنيف Pas-de-Calais في حالة تأهب أحمر منذ بعد ظهر الثلاثاء. بسبب “فيضان استثنائي” على نهر Aa، وهو نهر ساحلي يعبره. سان أومير على وجه الخصوص.

وأشار صحافي في وكالة فرانس برس إلى أن العديد من المباني في بلينديكيس، على طريق أ. انقطعت عن الكهرباء صباح الأربعاء، بما في ذلك مبنى البلدية والغرفة التي يؤوي فيها الضحايا.