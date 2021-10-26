الفيضانات تغرق مدينة كاتانيا في صقلية الإيطالية

شهدت مدينة كاتانيا في صقليىة الإيطالية أمطار طوفانية اليوم الثلاثاء أغرقت المدينة بعد ساعات قليلة من السقوط حيث بلغت أكثر من 300 ملم. أين أصبحت المدينة تعوم في المياه بسبب الإضطراب الجوي الذي ضرب المنطقة. والذي من المنتظر ان يستمار حتى نهاية الاسبوع وفق الصحافة الإيطالية.

وأضافت الصحافة الايطالية أن الإضطراب الجوي الذي إجتاح البلد تسبب في فيضانات أغرقت كل من صقلية ومناطق اخرى . وتسبت الفيضانات في قطع العديد من الطرق والممرات باللمنطقة وأيضا عزل بعض الاحياء.كما توفي شخصين جراء هذه الأامطار المتهاطلة.