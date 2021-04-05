الفيضانات تقتل 75 شخصا وتخلّف عشرات المفقودين في إندونيسيا

لقى صباح اليوم الاثنين، أكثر من 75 شخصا حتفهم، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين بسبب الفيضانات.

وتسببت فيضانات مباغتة ناجمة عن أمطار غزيرة في فوضى عارمة بمناطق متفرقة في إندونيسيا وتيمور الشرقية.

وأدت الأمطار، إلى فيضان سدود وخزانات مياه اجتاحت آلاف المنازل في وقت يسعى فيه عمال الاغاثة إلى مساعدة المتضررين.

وقال المتحدّث باسم وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا، أن هناك 55 قتيلا، لكن هذا الرقم سيتغير بالتأكيد.

وأكد ذات المتحدث، أن 42 شخصا لايزالون في عداد المفقودين، وما لا يقل عن 21 شخصا في تيمور الشرقية.

وغالبا ما تشهد إندونيسيا وفيات جراء انهيارات أرضية وفيضانات في موسم الأمطار خصوصا.

للإشارة فقد تسببت فيضانات في بلدة سوميدانغ الإندونيسية في غرب جاوة جانفي الفارط في مقتل 40 شخصا.

وتقدر الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، أن 125 مليون إندونيسي أي نصف سكان البلاد، يقيمون في مناطق معرضة لخطر انزلاقات التربة.