الفيضانات..نقائص المدارس ضمن تعليمات الوزير والي العاصمة

ترأس، الوزير الوالي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، اجتماعا للمجلس التنفيذي للولاية. الذي تضمن ملفات متعددة، تمثلت في الإجراءات الوقائية من خطر الفيضانات. والتنشيط الثقافي والفني لمدينة الجزائر، تقييم وضعية الخدمات المدرسية.

واستمع الوزير إلى عرض حول التدخلات الدورية والمستمرة التي تقوم بها مختلف مصالح الولاية في إطار الوقاية من أخطار الفيضانات. والتي تشمل عمليات واسعة لتنظيف وتنقية البالوعات ومجاري المياه.

كما تم التطرّق للمخطط الشامل للتنظيف والتطهير الذي انطلق منذ شهر أوت الماضي. إضافةً إلى متابعة التدخلات المنجزة عقب التقلبات الجوية الأخيرة التي عرفتها ولاية الجزائر، والتي بلغت نسبة تساقط كثيفة غير معهودة بلغت 72 ملم.

وبخصوص وضعية الخدمات المدرسية، تم عرض تقرير مفصل يتضمن تشخيصًا لوضعية المدافئ على مستوى المؤسسات التربوية. إضافة إلى النقل المدرسي والإطعام. حيث أكد الوزير على ضرورة التدخل لاستدراك النقائص الطفيفة المسجلة والتي لا تتجاوز نسبة 2 % من إجمالي المؤسسات التربوية بالولاية التي يقارب عددها 1700 مؤسسة في الأطوار الثلاث.

كما تم خلال الاجتماع تقديم برنامج متكامل لتنشيط مدينة الجزائر خلال العطلة الشتوية، يتضمن نشاطات فنية وثقافية ورياضية متنوعة. على مستوى كل الفضاءات العمومية من المنتزهات والساحات وقاعات العرض. حيث أكد الوزير على ضرورة تهيئتها كلها. مع الحرص على إشراك مختلف الفئات في هذا البرنامج. بغرض ضمان ترفيه وتسلية الأطفال خلال فترة العطلة.

