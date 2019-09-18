“الفيفا”: “انتظروا بونجاح في مونديال الأندية”

أشاد الموقع الرسمي لـ “الفيفا” بالمهاجم “بغداد بونجاح”، أين أكد الإتحاد الدولي لكرة القدم أن المهاجم الجزائري سيكون محل أنظار الجميع.

وفي تقرير مطول نشره موقع “الفيفا” عن النجوم المتوقع تألقها في “مونديال الأندية”، أكدت أن “بونجاح” خاض سنة إستثنائية.

فقد تمكن من تحطيم كل الأرقام في الدوري القطري وسجل هدف الفوز للمنتخب الجزائري في نهائي كأس إفريقيا 2019.

ومن بين الصفات التي تميز “بغداد” هي حرارته الكبيرة فوق أرضية الميدان ورباطة جأشه، بالإضافة إلى القوة والجرأة وكل ذلك يجعله مهاجم إستثنائي.