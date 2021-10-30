الفيفا: “بلماضي لديه الخبرة الكافية للتألق في قطر “

قال الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ،اليوم السبت، أن عدد من المنتخبات العربية أمام فرصة للتعرف على مختلف الملاعب القطرية التي أنشأت بعد شهر من الأن، بما فيها تشكيلة الناخب الوطني جمال بلماضي و لاعبيه.

وقال الإتحاد الدولي، إن الفرصة مواتية للمدرب بلماضي للإطلاع على المستجدات الحاصلة بقطر والمنشآت الجديدة خلال منافسة كأس العرب 2021. وأضاف “عدد من السنوات قضاها مدرب المنتخب الجزائري الحالي في قطر، خلال مسيرته التدريبية، قبل توليه قيادة الثعالب الصحراء”. وأضاف “جمال بلماضي لديه الخبرة الكافية للتألق في قطر، شغل مدرب وطني بين 2014 و 2015، و فريق لخويا 2010/.2012 و الدحيل 2015/2018، لذا سيكون في وطنه في قطرمستقبلا”.

يذكر، أن بلماضي يعمل رفقة مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة ولاعبيه على قدم وساق للتألق في منافسة كأس العرب الشهر المقبل، والعمل على التأهل إلى مونديال 2022 الذي سيلعب في نفس البلد.

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وجه في سياق آخر، الناخب الوطني جمال بلماضي تعازيه القلبية لعائلة سرباح إثر وفاة أسطورة حراسة المرمى الجزائرية مهدي سرباح. كما نشر الحساب الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، التعزية، التي عبر من خلالها عن حزنه العميق إثر تلقيه نبأ الوفاة.

كما عزى مدرب “الخضر” عائلة الفقيد، راجيا المولى أن يتغمده برحمته الواسعة، ويلهم ذويه الصبر والسلوان. وتجدر الإشارة، أن مهدي سرباح، انتقل إلى رحمة الله اليوم الجمعة بالعاصمة، بعد صراع طويل مع المرض.

أشبال بلماضي يدخلون في تربص

وسيدخل المنتخب الوطني، في تربص تحضيري يوم 8 نوفمبر المقبل، بالقاهرة، تحضيرا لمباراتهم أمام منتخب جيبوتي.

وسيتنقل لاعبو الخضر، مباشرة إلى مصر، للدخول في هذا التربص، الذي سيسبق مباراتهم أمام جيبوتي، لحساب تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وسيخوض رفقاء القائد رياض محرز تدريباتهم بملعب “بيتروسبور”، قبل موعد هذا اللقاء المقرر في 12 من ذات الشهر.

ومباشرة عقب هذه المواجهة، سيتنقل إلى الجزائر، لخوض مباراتهم الأخيرة ضمن هذه التصيفات في مواجهة منتخب بوركينا فاسو، يوم 16 نوفمبر.

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