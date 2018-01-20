«الفيفا» تأمر «الفاف» بخصم 6 نقاط من رصيد اتحاد بلعباس وتهدد بإقصاء الجزائر

الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تلقّت مراسلة رسمية الأربعاء الماضي تجبرها على تطبيق القرار

بن عياد رئيس «المكرة»: «سوّينا مستحقات جيسي مايلي ولدينا الوثائق وسنراسل الفيفا للدفاع عن حقنا»

راسلت الاتحادية الدولية لكرة القدم «فيفا»، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم «فاف»، تأمرها بخصم 6 نقاط من رصيد فريق اتحاد بلعباس، بسبب عدم تسوية مستحقات اللاعب الكونغولي «جيسي مايلي»، الذي حمل ألوان «المكرة» سنة 2015، وتهدد بإقصاء المنتخب الجزائري وكل الأندية الجزائرية من المشاركة في كل المنافسات القارية والدولية في حال عدم قيام الفاف بتطبيق القرار في حق اتحاد بلعباس.

مع إجبار الفرق على تسديد مستحقات اللاعب في أقرب وقت بالعملة الصعبة، حيث كشفت مصادر «النهار» أن «الفيفا» أرسلت وثيقة رسمية للفاف يوم 17 جانفي، تأمرها بتطبيق قرار نهائي غير قابل للطعن ضد فريق اتحاد بلعباس، بخصم 6 نقاط من رصيده بسبب عدم تسويته مستحقات اللاعب الكونغولي «جيسي مايلي».

فيما يبقى فريق شباب بلوزداد أيضا مهددا بقرار مماثل خلال الأسابيع المقبلة، بسبب عدم تسوية مستحقات اللاعبين الأفارقة بعدما أمهلتهم الفيفا شهرا واحدا بداية من يوم 9 جانفي، لتبقى مهلة 20 يوما لرئيس الشباب، الحاج بوحفص، من أجل تسوية الديون العالقة.

من جهته، دافع رئيس فريق اتحاد بلعباس، بن عياد، عن فريقه وقال إنه سيراسل الفاف والفيفا يوم الأحد أو الإثنين المقبل، بملف مرفوق بالوثائق التي تثبت تسوية مستحقات اللاعب «جيسي مايي».

وأيضا اللاعب «ديوميرسي» بالدينار الجزائري، حيث صرح بن عياد للقناة الإذاعية الوطنية الأولى قائلا: «لقد قمنا بتسوية ديون بقيمة تفوق 6 ملايير سنتيم لنجعلها 900 مليون، بعدما كانت أكثر من 7 ملايير سنتيم، وهذا اللاعب جيسي مايلي لعب في فريقنا في موسم 2014/ 2015 وكان ملزما بعقد ولم يلعب كثيرا في الفريق سوى مرحلة العودة.

ثم تقدم بشكوى للفيفا التي طلبت تسوية مستحقاته بالعملة الصعبة، ولكن نحن دفعنا مستحقاته بالدينار حتى آخرها، وأرسلنا ملفا كاملا للفاف من أجل إرساله للفيفا بكل الوثائق التي تثبت تسوية أمواله»،.

وأضاف: «سنتصل بالفاف يوم الأحد لنرى مجريات القضية، ولن نسكت عن حقنا وسنراسل الفاف والفيفا لتوضيح كل الأمور».