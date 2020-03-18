“الفيفا” تتبرع ب10 ملايين دولار لمحاربة “فيروس كورونا”

قرر الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” في اجتماع مكتبه التنفيذي المنعقد اليوم الأربعاء التبرع ب10 ملايين دولار لصندوق محاربة فيروس كورونا.

الهيئة الكروية الأعلى في العالم أكدت انها ستعمل مع الصندوق التابع لمنظمة الصحة العالمية على استغلال الأموال الممنوحة لمحاربة الفيروس في كل بلدان العالم.

الاجتماع الذي جرى عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” ترأسه السويسري “جياني أنفانتينو” وتقرر خلاله أيضا المصادقة على تأجيل يورو 2020.

هذا كما صادقت الفيفا على قرار اجراء اليورو وكوبا أمريكا خلال صيف 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا في كل أنحاء العالم.