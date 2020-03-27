الفيفا تتجه لتأجيل الميركاتو الصيفي

يدرس الإتحاد الدولي لكرة القدم، امكانية تأجيل فترة الميركاتو الصيفي المقبل، بسبب فيروس كورونا، وتأخر إنهاء مختلف المنافسات الكروية.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن “الفيفا” تدرس امكانية تأجيل الميركاتو الصيفي المقبل، المقرر انطلاقه في 30 جوان المقبل، إلى تاريخ لاحق.

ويأتي هذا الإجراء، لتمكين الأندية من إنهاء موسمها الكروي، بنفس تعدادها من اللاعبين، حتى أولائك اللذين تنتهي عقودهم في 30 جوان.

وتسعى الفيفا لبرمجة انطلاق الميركاتو الصيفي المقبل، في اليوم الموالي من إنتهاء البطولة في كل بلد، على أن يمتد إلى غاية الـ31 من شهر ديسمبر 2020.