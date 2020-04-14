الفيفا تتجه لتأجيل كل مباريات المنتخبات إلى غاية عام 2021!

أكد نائب رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيكتور مونتاجلياني”، أن الفيفا ستتجه لتأجيل كل المباريات الدولية إلى غاية عام 2021.

وقال مونتاجلياني، في تصريحات نقلتها شبكة “سكاى سبورتس” الإنجليزية، “أتوقع شخصيا أن إقامة مباريات خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر مهددة في عام 2020، قد يكون قليلا من التحدي، ليس فقط بسبب القضايا الصحية حول العالم ودرجات الاستعداد المختلفة، ولكن الالتزام أيضا بالسفر الدولي، أعتقد أن كرة القدم المحلية هي إحدى الأولويات لكني سأجمع على القول أنني لست متأكدًا من وجودها على أرض صلبة بالطريقة التي تسير بها الأمور في الوقت الحالي”.