“الفيفا” تتدخل لإنهاء أزمة شتي مع ناديه السابق الترجي التونسي

كشفت تقارير إعلامية تونسية، أمس الأربعاء. أن المحكمة الرياضية الدولية “التاس” التابعة للفيفا، تدخلت لإنهاء مشكلة اللاعب الدولي الجزائر إلياس شتي، مع إدارة ناديه السابق الترجي التونسي.

وحسب مانقله موقع “نسمة سبور” التونسي، فإن “التاس” قررت تخفيض الغرامة التي سيدفعها شتي لصالح ناديه السابق الترجي.

وأوضح المصدر، أن الغرامة التي سيدفعها شتي قُدرت بمبلغ 197 ألف أورو، عوضا عن دفع مبلغ 970 ألف أورو.

كما أكد ذات المصدر، أن اللاعب إلياس شتي لم يعد مهددا بأي نوع من العقوبات.

وللتذكير، لجأت أدارة نادي الترجي إلى الفيفا ضد اللاعب شتي، بعد أن فسخ عقده مع الترجي من طرف واحد، وقرر الانضمام بعدها لنادي أنجي الفرنسي صيف 2022.