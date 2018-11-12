“الفيفا” تحتفل بعيد ميلاد “قديورة”

أتم الدولي الجزائري، عدلان قديورة “الدبابة” عامه الـ33، والموافق للثاني عشر من شهر نوقمبر، من كل سنة.

وبهذه المناسبة، هنأ الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، لاعب نوتنغهام فوريست بعيد ميلاده.

ونشر “الفيفا” عبر حسابه على “تويتر”، صورة لقديورة، أرفقها بتغريدة جاء فيها: “عيد ميلاد سعيد”.